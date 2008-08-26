Треско Никифор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Треско Никифор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1930 или 1934

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Треско Иван

Мать: Треско *

Рождение ребёнка
25.10.1926

Сын: Треско Дмитрий Никифорович

Мать ребёнка: Треско Христиния Игнатьевна

с. Ершовка, Узункульский район, Кустанайская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Треско Христиния Игнатьевна

Смерть
1930 или 1934
Узункульский район, Кустанайская область
уехал на заработки во время голодомора и пропал
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