Треско Никифор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1930 или 1934
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Треско Иван
Мать: Треско *
Рождение ребёнка
25.10.1926
Сын: Треско Дмитрий Никифорович
Мать ребёнка: Треско Христиния Игнатьевна
с. Ершовка, Узункульский район, Кустанайская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1930 или 1934
Узункульский район, Кустанайская область
уехал на заработки во время голодомора и пропал