Косых (Казакова) Мария Петровна
Место рожденияд.Чугунята, Оханская волость, Пермская губерния
Дата рождения07.08.1898
Дата смерти26.06.1993
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
07.08.1898
Отец: скрыто настройками приватности
д.Чугунята, Оханская волость, Пермская губерния
Рождение ребёнка
29.03.1927
Дочь: Треско Раиса Павловна
Отец ребёнка: Косых Павел Александрович
д. Чугунята, Молотовская область, Андреевский сельсовет Оханского района
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.06.1993
Добрянка, Добрянский муниципальный район, Пермский край