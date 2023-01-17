Косых (Казакова) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косых (Казакова) Мария Петровна

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Место рождения

д.Чугунята, Оханская волость, Пермская губерния

Дата рождения

07.08.1898

Дата смерти

26.06.1993

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Около 1863 г.р.

Муж

1898 г.р.

Дети

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1898

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Бояршинова Ксения Ивановна

д.Чугунята, Оханская волость, Пермская губерния
Рождение ребёнка
29.03.1927

Дочь: Треско Раиса Павловна

Отец ребёнка: Косых Павел Александрович

д. Чугунята, Молотовская область, Андреевский сельсовет Оханского района
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косых Павел Александрович

Смерть
26.06.1993
Добрянка, Добрянский муниципальный район, Пермский край
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