Косых Павел Александрович
Место рожденияд.Чугунята, Оханская волость, Пермская губерния
Дата рождения1898
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Чугунята, Оханская волость, Пермская губерния
Рождение ребёнка
29.03.1927
Дочь: Треско Раиса Павловна
Мать ребёнка: Косых Мария Петровна
д. Чугунята, Молотовская область, Андреевский сельсовет Оханского района
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Косых Мария Петровна
Смерть
1942
пропал без вести на ВОВ