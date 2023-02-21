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Косых Павел Александрович

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Место рождения

д.Чугунята, Оханская волость, Пермская губерния

Дата рождения

1898

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1898 г.р.

Дети

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Чугунята, Оханская волость, Пермская губерния
Рождение ребёнка
29.03.1927

Дочь: Треско Раиса Павловна

Мать ребёнка: Косых Мария Петровна

д. Чугунята, Молотовская область, Андреевский сельсовет Оханского района
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косых Мария Петровна

Смерть
1942
пропал без вести на ВОВ
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