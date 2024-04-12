Трошин Спиридон Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трошин Спиридон Иванович

Место рождения

Маресево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

12.12.1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1871 ст.

Отец: Трошин Иван Ермолаевич

Мать: Трошина Матрена Фроловна

Маресево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.12.1890 ст.

Дочь: Кузьмина Варвара Спиридоновна

Мать ребёнка: Трошина Наталья Алексеевна

Маресево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Морозова Анастасия Спиридоновна

Мать ребёнка: Трошина Наталья Алексеевна

Маресево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Мария Спиридоновна

Мать ребёнка: Трошина Наталья Алексеевна

Маресево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Трошин Иван Спиридонович

Мать ребёнка: Трошина Наталья Алексеевна

Маресево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трошина Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трошин Григорий Спиридонович

Мать ребёнка: Трошина Наталья Алексеевна

Маресево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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