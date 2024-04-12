Трошин Спиридон Иванович
Место рождения
Дата рождения12.12.1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1871 ст.
Отец: Трошин Иван Ермолаевич
Мать: Трошина Матрена Фроловна
Рождение ребёнка
17.12.1890 ст.
Дочь: Кузьмина Варвара Спиридоновна
Мать ребёнка: Трошина Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Морозова Анастасия Спиридоновна
Мать ребёнка: Трошина Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Мария Спиридоновна
Мать ребёнка: Трошина Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Трошина Наталья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трошин Григорий Спиридонович
Мать ребёнка: Трошина Наталья Алексеевна
Смерть
Неизвестно