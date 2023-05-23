Трошина (Шишкина) Наталья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трошина (Шишкина) Наталья Алексеевна

Место рождения

деревня Лихаревка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Лихаревка
Рождение ребёнка
17.12.1890 ст.

Дочь: Кузьмина Варвара Спиридоновна

Отец ребёнка: Трошин Спиридон Иванович

Маресево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Морозова Анастасия Спиридоновна

Отец ребёнка: Трошин Спиридон Иванович

Маресево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Мария Спиридоновна

Отец ребёнка: Трошин Спиридон Иванович

Маресево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Трошин Иван Спиридонович

Отец ребёнка: Трошин Спиридон Иванович

Маресево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трошин Спиридон Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трошин Григорий Спиридонович

Отец ребёнка: Трошин Спиридон Иванович

Маресево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Спиридоновна

Отец ребёнка: не указан

Маресево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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