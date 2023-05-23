Трошина (Шишкина) Наталья Алексеевна
Место рождениядеревня Лихаревка
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.12.1890 ст.
Дочь: Кузьмина Варвара Спиридоновна
Отец ребёнка: Трошин Спиридон Иванович
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Морозова Анастасия Спиридоновна
Отец ребёнка: Трошин Спиридон Иванович
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Мария Спиридоновна
Отец ребёнка: Трошин Спиридон Иванович
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Трошин Спиридон Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трошин Григорий Спиридонович
Отец ребёнка: Трошин Спиридон Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Спиридоновна
Смерть
Неизвестно