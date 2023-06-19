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Трошин Иван Спиридонович
Трошин Иван Спиридонович
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Место рождения
Маресево
, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Дата рождения
1911
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Трошин Спиридон Иванович
1871 г.р.
Мать
Трошина (Шишкина) Наталья Алексеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец:
Трошин Спиридон Иванович
Мать:
Трошина Наталья Алексеевна
Маресево
, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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