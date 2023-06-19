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Трошин Иван Спиридонович

Место рождения

Маресево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Трошин Спиридон Иванович

Мать: Трошина Наталья Алексеевна

Маресево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно