Трошин Иван Ермолаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Трошин Ермолай Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.12.1871 ст.
Мать ребёнка: Трошина Матрена Фроловна
Маресево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: Трошина Матрена Фроловна
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: Трошина Матрена Фроловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трошина Матрена Фроловна
Смерть
Неизвестно