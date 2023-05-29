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Трошин Иван Ермолаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Трошин Ермолай Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.12.1871 ст.

Сын: Трошин Спиридон Иванович

Мать ребёнка: Трошина Матрена Фроловна

Маресево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Трошин Андрей Иванович

Мать ребёнка: Трошина Матрена Фроловна

Рождение ребёнка
1881

Сын: Трошин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Трошина Матрена Фроловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трошина Матрена Фроловна

Смерть
Неизвестно