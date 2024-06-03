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Алексеев Яков Григорьевич

Место рождения

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: Алексеева Дарья Панфиловна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева Параскева Фоминична

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Трофимова (Алексеева) Наталья Яковлевна

Мать ребёнка: Алексеева Параскева Фоминична

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Абрамова (Алексеева) Акилина Яковлевна

Мать ребёнка: Алексеева Параскева Фоминична

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
01.10.1848

Сын: Алексеев Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Алексеева Параскева Фоминична

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
20.12.1850

Сын: Алексеев Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Алексеева Параскева Фоминична

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Алексеева Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Алексеева Параскева Фоминична

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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