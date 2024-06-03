Алексеев Яков Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Трофимова (Алексеева) Наталья Яковлевна
Мать ребёнка: Алексеева Параскева Фоминична
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Абрамова (Алексеева) Акилина Яковлевна
Мать ребёнка: Алексеева Параскева Фоминична
Рождение ребёнка
01.10.1848
Мать ребёнка: Алексеева Параскева Фоминична
Рождение ребёнка
20.12.1850
Сын: Алексеев Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Алексеева Параскева Фоминична
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Алексеева Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Алексеева Параскева Фоминична
Смерть
Неизвестно