Алексеева Дарья Панфиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева Дарья Панфиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Между 1849 и 1859

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Алексеев Яков Григорьевич

Отец ребёнка: не указан

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Тихонова (Алексеева) Анна Григорьевна

Отец ребёнка: не указан

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
1849
Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Между 1849 и 1859
Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния

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