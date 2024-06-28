Алексеева Дарья Панфиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиМежду 1849 и 1859
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Сын: Алексеев Яков Григорьевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Тихонова (Алексеева) Анна Григорьевна
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
1849
Смерть
Между 1849 и 1859