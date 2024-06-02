Абрамова (Алексеева) Акилина Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смерти09.02.1894
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Бракосочетание
26.07.1870
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
29.07.1871
Дочь: Абрамова Параскева Степановна
Отец ребёнка: Абрамов Стефан (Степан) Васильевич
Рождение ребёнка
18.10.1873
Отец ребёнка: Абрамов Стефан (Степан) Васильевич
Рождение ребёнка
01.09.1875
Дочь: Абрамова Марфа Степановна
Отец ребёнка: Абрамов Стефан (Степан) Васильевич
Рождение ребёнка
28.03.1878
Дочь: Абрамова Марина Степановна
Отец ребёнка: Абрамов Стефан (Степан) Васильевич
Место жительства
1879
Рождение ребёнка
26.04.1880
Сын: Абрамов Максим Степанович
Отец ребёнка: Абрамов Стефан (Степан) Васильевич
Рождение ребёнка
19.09.1882
Отец ребёнка: Абрамов Стефан (Степан) Васильевич
Смерть
09.02.1894
от горячки