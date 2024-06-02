Абрамова (Алексеева) Акилина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова (Алексеева) Акилина Яковлевна

Место рождения

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1846

Дата смерти

09.02.1894

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Алексеев Яков Григорьевич

Мать: Алексеева Параскева Фоминична

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
26.07.1870

Муж: Абрамов Стефан (Степан) Васильевич

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
29.07.1871

Дочь: Абрамова Параскева Степановна

Отец ребёнка: Абрамов Стефан (Степан) Васильевич

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
18.10.1873

Сын: Абрамов Лука Степанович

Отец ребёнка: Абрамов Стефан (Степан) Васильевич

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
01.09.1875

Дочь: Абрамова Марфа Степановна

Отец ребёнка: Абрамов Стефан (Степан) Васильевич

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
28.03.1878

Дочь: Абрамова Марина Степановна

Отец ребёнка: Абрамов Стефан (Степан) Васильевич

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
1879
Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
26.04.1880

Сын: Абрамов Максим Степанович

Отец ребёнка: Абрамов Стефан (Степан) Васильевич

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
19.09.1882

Сын: Абрамов Федор Степанович

Отец ребёнка: Абрамов Стефан (Степан) Васильевич

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
09.02.1894
Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
от горячки

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