Алексеева Параскева Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Трофимова Наталья Яковлевна
Отец ребёнка: Алексеев Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Алексеева Акилина Яковлевна
Отец ребёнка: Алексеев Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Алексеев Яков Григорьевич
Место жительства
1849
Рождение ребёнка
1850
Сын: Алексеев Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Алексеев Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Алексеева Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Алексеев Яков Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно