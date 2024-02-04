Алексеева Параскева Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева Параскева Фоминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Трофимова Наталья Яковлевна

Отец ребёнка: Алексеев Яков Григорьевич

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Алексеева Акилина Яковлевна

Отец ребёнка: Алексеев Яков Григорьевич

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1848

Сын: Алексеев Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Алексеев Яков Григорьевич

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
1849
Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1850

Сын: Алексеев Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Алексеев Яков Григорьевич

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Алексеева Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Алексеев Яков Григорьевич

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Яков Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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