Алексеев Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рождения01.10.1848
Дата смерти30.01.1894
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1848
Бракосочетание
27.01.1871
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
02.10.1872
Дочь: Алексеева Устина Ивановна
Мать ребёнка: Алексеева (Ананьина) Анна Федоровна
Рождение ребёнка
10.12.1877
Мать ребёнка: Алексеева (Ананьина) Анна Федоровна
Бракосочетание
10.04.1885
у него второй брак, у нее первый
Смерть
30.01.1894
от горячки