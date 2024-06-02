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Алексеев Иван Яковлевич

Место рождения

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

01.10.1848

Дата смерти

30.01.1894

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1848

Отец: Алексеев Яков Григорьевич

Мать: Алексеева Параскева Фоминична

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
27.01.1871

Жена: Алексеева (Ананьина) Анна Федоровна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
02.10.1872

Дочь: Алексеева Устина Ивановна

Мать ребёнка: Алексеева (Ананьина) Анна Федоровна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
10.12.1877

Сын: Алексеев Даниил Иванович

Мать ребёнка: Алексеева (Ананьина) Анна Федоровна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
10.04.1885

Жена: Алексеева (Васильева) Татьяна Васильевна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
у него второй брак, у нее первый
Смерть
30.01.1894
Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
от горячки

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