деревня Маслозерская, деревня Маслозерская, Кемский уезд, Архангельская губерния (на 1886) — Familio

Маслозерская

Кемский уезд, Архангельская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Архангельская губерния, Кемский уезд
358Маслозерская (Вой-Ярви), д.при оз. Куккама.478045112143
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Архангельская губерния, Кемский уезд, Маслозерская волость
114. Маслозерское, село бывшее государственное, при озере Маслозере, дворов 45, жителей 234, в. пр. (уездный город в 52 верстах), церковь православная, часовня
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