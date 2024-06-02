Абрамова Марфа Степановна
Место рождения
Дата рождения01.09.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1875
Крещение
16.09.1876
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
03.09.1897
Дочь: Абрамова Василиса
Отец ребёнка: не указан
незаконнорожденный
Рождение ребёнка
19.03.1900
Дочь: Абрамова Дарья
Отец ребёнка: не указан
незаконнорожденная
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Абрамова Анна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1907
Сын: Абрамов Максим
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно