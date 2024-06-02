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Абрамова Марфа Степановна

Место рождения

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

01.09.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1875

Отец: Абрамов Стефан (Степан) Васильевич

Мать: Абрамова (Алексеева) Акилина Яковлевна

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Крещение
16.09.1876
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
03.09.1897

Дочь: Абрамова Василиса

Отец ребёнка: не указан

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
незаконнорожденный
Рождение ребёнка
19.03.1900

Дочь: Абрамова Дарья

Отец ребёнка: не указан

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
незаконнорожденная
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Абрамова Анна

Отец ребёнка: не указан

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1907

Сын: Абрамов Максим

Отец ребёнка: не указан

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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