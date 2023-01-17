Цыбизов Павел Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Евдокия Павловна
Мать ребёнка: Цыбизова Дарья Ферапонтовна
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Цыбизова Дарья Ферапонтовна
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Цыбизова Дарья Ферапонтовна
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Цыбизова Дарья Ферапонтовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно