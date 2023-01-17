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Цыбизов Сергей Петрович

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Место рождения

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Цыбизов Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Цыбизова Прасковья Ивановна

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Цыбизов Павел Сергеевич

Мать ребёнка: Цыбизова Прасковья Ивановна

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Цыбизов Матвей Сергеевич

Мать ребёнка: Цыбизова Прасковья Ивановна

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыбизова Прасковья Ивановна

Смерть
Неизвестно
Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
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