Цыбизов Сергей Петрович
Место рождения
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: Цыбизова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: Цыбизова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: Цыбизова Прасковья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно