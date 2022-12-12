Цыбизова Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦыбизова Прасковья Ивановна

Цыбизова Прасковья Ивановна

avatar

Место рождения

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Цыбизов Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Цыбизов Сергей Петрович

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Цыбизов Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Цыбизов Сергей Петрович

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Цыбизов Матвей Сергеевич

Отец ребёнка: Цыбизов Сергей Петрович

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыбизов Сергей Петрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close