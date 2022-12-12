Цыбизова Прасковья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Цыбизов Сергей Петрович
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Цыбизов Сергей Петрович
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Цыбизов Сергей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно