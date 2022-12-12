Цыбизова (Рапонькина) Дарья Ферапонтовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыбизова (Рапонькина) Дарья Ферапонтовна

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Место рождения

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Рапонькин Ферапонт Иванович

Мать: Рапонькина Евдокия Степановна

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Цыбизов Павел Сергеевич

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Цыбизов Михаил Павлович

Отец ребёнка: Цыбизов Павел Сергеевич

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Цыбизов Филипп Павлович

Отец ребёнка: Цыбизов Павел Сергеевич

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Цыбизов Ефрем Павлович

Отец ребёнка: Цыбизов Павел Сергеевич

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыбизов Павел Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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