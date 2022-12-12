Цыбизова (Рапонькина) Дарья Ферапонтовна
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Цыбизов Павел Сергеевич
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Цыбизов Павел Сергеевич
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Цыбизов Павел Сергеевич
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Цыбизов Павел Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно