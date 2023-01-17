Парамонова (Егорова) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения13.11.1889 ст.
Дата смерти23.12.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1889 ст.
Отец: Егоров Иван Егорович
Бракосочетание
11.01.1912 ст.
Рождение ребёнка
08.02.1914 ст.
Отец ребёнка: Парамонов Федор Иванович
Рождение ребёнка
25.01.1917
Дочь: Воронцова Анна Федоровна
Отец ребёнка: Парамонов Федор Иванович
Рождение ребёнка
29.12.1919
Сын: Парамонов Николай Федорович
Отец ребёнка: Парамонов Федор Иванович
Рождение ребёнка
Около 1921
Дочь: Парамонова Александра Федоровна
Отец ребёнка: Парамонов Федор Иванович
Жила в д. Гостинополье Волховского района до 1982 г
Смерть
23.12.1981
Волхов, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Похоронена на кладбище в д. Труфаново