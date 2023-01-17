Парамонова (Егорова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парамонова (Егорова) Мария Ивановна

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Место рождения

Прусынская Горка, Волховский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

13.11.1889 ст.

Дата смерти

23.12.1981

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1889 ст.

Отец: Егоров Иван Егорович

Мать: Егорова Акилина Никитична

Прусынская Горка, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
11.01.1912 ст.

Муж: Парамонов Федор Иванович

Помялово, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
08.02.1914 ст.

Сын: Яшин Алексей Федорович

Отец ребёнка: Парамонов Федор Иванович

Помялово, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
25.01.1917

Дочь: Воронцова Анна Федоровна

Отец ребёнка: Парамонов Федор Иванович

Прусынская Горка, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
29.12.1919

Сын: Парамонов Николай Федорович

Отец ребёнка: Парамонов Федор Иванович

Помялово, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1921

Дочь: Парамонова Александра Федоровна

Отец ребёнка: Парамонов Федор Иванович

Помялово, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Жила в д. Гостинополье Волховского района до 1982 г
Смерть
23.12.1981
Волхов, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Похоронена на кладбище в д. Труфаново
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