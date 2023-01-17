Егоров Иван Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕгоров Иван Егорович

Егоров Иван Егорович

avatar

Место рождения

Прусынская Горка, Волховский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

11.04.1845 ст.

Дата смерти

13.10.1900

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1845 ст.

Отец: Егор Герасимов

Мать: Степанида Спиридонова

Прусынская Горка, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
12.01.1868 ст.

Жена: Егорова Акилина Никитична

Прусынская Горка, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
29.10.1869 ст.

Дочь: Гуляева Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Егорова Акилина Никитична

Прусынская Горка, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
19.10.1871 ст.

Сын: Егоров Иван Иванович

Мать ребёнка: Егорова Акилина Никитична

Прусынская Горка, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
03.03.1874 ст.

Сын: Егоров Василий Иванович

Мать ребёнка: Егорова Акилина Никитична

Прусынская Горка, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
04.07.1876 ст.

Дочь: Санина Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Егорова Акилина Никитична

Прусынская Горка, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
16.05.1881 ст.

Дочь: Пильщикова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Егорова Акилина Никитична

Прусынская Горка, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
09.09.1885 ст.

Дочь: Гришина Анна Ивановна

Мать ребёнка: Егорова Акилина Никитична

Прусынская Горка, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
13.11.1889 ст.

Дочь: Маркова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Егорова Акилина Никитична

Прусынская Горка, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Сестра- близнец моей прабабушки Марии
Рождение ребёнка
13.11.1889 ст.

Дочь: Парамонова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Егорова Акилина Никитична

Прусынская Горка, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
13.10.1900
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close