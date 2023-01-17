Егоров Иван Егорович
Место рождения
Дата рождения11.04.1845 ст.
Дата смерти13.10.1900
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1845 ст.
Отец: Егор Герасимов
Мать: Степанида Спиридонова
Бракосочетание
12.01.1868 ст.
Рождение ребёнка
29.10.1869 ст.
Дочь: Гуляева Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Егорова Акилина Никитична
Рождение ребёнка
19.10.1871 ст.
Сын: Егоров Иван Иванович
Мать ребёнка: Егорова Акилина Никитична
Рождение ребёнка
03.03.1874 ст.
Мать ребёнка: Егорова Акилина Никитична
Рождение ребёнка
04.07.1876 ст.
Дочь: Санина Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Егорова Акилина Никитична
Рождение ребёнка
16.05.1881 ст.
Дочь: Пильщикова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Егорова Акилина Никитична
Рождение ребёнка
09.09.1885 ст.
Дочь: Гришина Анна Ивановна
Мать ребёнка: Егорова Акилина Никитична
Рождение ребёнка
13.11.1889 ст.
Дочь: Маркова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Егорова Акилина Никитична
Сестра- близнец моей прабабушки Марии
Рождение ребёнка
13.11.1889 ст.
Дочь: Парамонова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Егорова Акилина Никитична
Смерть
13.10.1900