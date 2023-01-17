Парамонов (Яшин) Федор (Феодор) Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПарамонов (Яшин) Федор (Феодор) Иванович

Парамонов (Яшин) Федор (Феодор) Иванович

avatar

Место рождения

Помялово, Волховский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

11.11.1886 ст.

Дата смерти

Около 1950

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1886 ст.

Отец: Яшин Иван Яковлевич

Мать: Яшина Мария Ивановна

Помялово, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
11.01.1912 ст.

Жена: Парамонова Мария Ивановна

Помялово, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
08.02.1914 ст.

Сын: Яшин Алексей Федорович

Мать ребёнка: Парамонова Мария Ивановна

Помялово, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
25.01.1917

Дочь: Воронцова Анна Федоровна

Мать ребёнка: Парамонова Мария Ивановна

Прусынская Горка, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
29.12.1919

Сын: Парамонов Николай Федорович

Мать ребёнка: Парамонова Мария Ивановна

Помялово, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1921

Дочь: Парамонова Александра Федоровна

Мать ребёнка: Парамонова Мария Ивановна

Помялово, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Жила в д. Гостинополье Волховского района до 1982 г
Смерть
Около 1950
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close