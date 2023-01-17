Парамонов (Яшин) Федор (Феодор) Иванович
Место рождения
Дата рождения11.11.1886 ст.
Дата смертиОколо 1950
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1886 ст.
Отец: Яшин Иван Яковлевич
Мать: Яшина Мария Ивановна
Бракосочетание
11.01.1912 ст.
Рождение ребёнка
08.02.1914 ст.
Мать ребёнка: Парамонова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
25.01.1917
Дочь: Воронцова Анна Федоровна
Мать ребёнка: Парамонова Мария Ивановна
Прусынская Горка, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
29.12.1919
Сын: Парамонов Николай Федорович
Мать ребёнка: Парамонова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1921
Дочь: Парамонова Александра Федоровна
Мать ребёнка: Парамонова Мария Ивановна
Жила в д. Гостинополье Волховского района до 1982 г
Смерть
Около 1950