Егорова (Емельянова) Акилина Никитична
Место рождения
Дата рождения01.06.1847 ст.
Дата смерти30.11.1917 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1847 ст.
Бракосочетание
12.01.1868 ст.
Муж: Егоров Иван Егорович
Рождение ребёнка
29.10.1869 ст.
Дочь: Гуляева Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Егоров Иван Егорович
Рождение ребёнка
19.10.1871 ст.
Сын: Егоров Иван Иванович
Отец ребёнка: Егоров Иван Егорович
Рождение ребёнка
03.03.1874 ст.
Отец ребёнка: Егоров Иван Егорович
Рождение ребёнка
04.07.1876 ст.
Дочь: Санина Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Егоров Иван Егорович
Рождение ребёнка
16.05.1881 ст.
Дочь: Пильщикова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Егоров Иван Егорович
Рождение ребёнка
09.09.1885 ст.
Дочь: Гришина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Егоров Иван Егорович
Рождение ребёнка
13.11.1889 ст.
Дочь: Парамонова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Егоров Иван Егорович
Рождение ребёнка
13.11.1889 ст.
Дочь: Маркова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Егоров Иван Егорович
Сестра- близнец моей прабабушки Марии
Смерть
30.11.1917 ст.