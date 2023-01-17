Егорова (Емельянова) Акилина Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова (Емельянова) Акилина Никитична

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Место рождения

Прусынская Горка, Волховский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

01.06.1847 ст.

Дата смерти

30.11.1917 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1847 ст.

Отец: Емельянов Никита Иванович

Мать: Емельянова Параскева Михайловна

Прусынская Горка, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
12.01.1868 ст.

Муж: Егоров Иван Егорович

Прусынская Горка, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
29.10.1869 ст.

Дочь: Гуляева Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Егоров Иван Егорович

Прусынская Горка, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
19.10.1871 ст.

Сын: Егоров Иван Иванович

Отец ребёнка: Егоров Иван Егорович

Прусынская Горка, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
03.03.1874 ст.

Сын: Егоров Василий Иванович

Отец ребёнка: Егоров Иван Егорович

Прусынская Горка, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
04.07.1876 ст.

Дочь: Санина Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Егоров Иван Егорович

Прусынская Горка, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
16.05.1881 ст.

Дочь: Пильщикова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Егоров Иван Егорович

Прусынская Горка, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
09.09.1885 ст.

Дочь: Гришина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Егоров Иван Егорович

Прусынская Горка, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
13.11.1889 ст.

Дочь: Парамонова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Егоров Иван Егорович

Прусынская Горка, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
13.11.1889 ст.

Дочь: Маркова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Егоров Иван Егорович

Прусынская Горка, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Сестра- близнец моей прабабушки Марии
Смерть
30.11.1917 ст.
Прусынская Горка, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
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