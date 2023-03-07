Воронцова (Парамонова) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронцова (Парамонова) Анна Федоровна

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Место рождения

Прусынская Горка, Волховский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

25.01.1917

Дата смерти

15.10.1982

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1917

Отец: Парамонов Федор Иванович

Мать: Парамонова Мария Ивановна

Прусынская Горка, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
1937

Муж: Воронцов Александр Владимирович

Чажешно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
16.01.1947

Дочь: Бойкова Валентина Ильинична

Отец ребёнка: Воронцов Александр Владимирович

Волхов, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
19.05.1951

Дочь: Воронцова Елена Ильинична

Отец ребёнка: Воронцов Александр Владимирович

Волхов, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
15.10.1982
Волхов, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Похоронена на кладбище в д. Труфаново
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