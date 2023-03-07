Воронцова (Парамонова) Анна Федоровна
Место рождения
Дата рождения25.01.1917
Дата смерти15.10.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1917
Бракосочетание
1937
Чажешно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
16.01.1947
Дочь: Бойкова Валентина Ильинична
Отец ребёнка: Воронцов Александр Владимирович
Рождение ребёнка
19.05.1951
Дочь: Воронцова Елена Ильинична
Отец ребёнка: Воронцов Александр Владимирович
Смерть
15.10.1982
Похоронена на кладбище в д. Труфаново