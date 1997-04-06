Васин Яков Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Васин Павел
Мать: Васина Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
01.02.1934
Дочь: Бережкова Татьяна Яковлевна
Мать ребёнка: Васина Мария
хутор Зеленый, Дубровский район, Брянская область
Рождение ребёнка
1953
Дочь: людмила
Мать ребёнка: Васина Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васина Мария
Смерть
Неизвестно