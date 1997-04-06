Васин Яков Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васин Яков Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

1934 г.р.
1953 г.р.
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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Васин Павел

Мать: Васина Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
01.02.1934

Дочь: Бережкова Татьяна Яковлевна

Мать ребёнка: Васина Мария

хутор Зеленый, Дубровский район, Брянская область
Рождение ребёнка
1953

Дочь: людмила

Мать ребёнка: Васина Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васина Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васина Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васина Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васина Мария

Смерть
Неизвестно
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