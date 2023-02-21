Васина (Сорокина) Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Сын: Васин (vasin) Алексей (Aleksey Pavlovich)
Отец ребёнка: Васин Павел
д. Буда Салынской волости Брянского уезда Орловской губернии, Российская империя (сейчас - д. Буда Дубровского района Брянской обл., Россия)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Васин Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Васин Павел
д. Зеликины Хутора Салынской волости Брянского уезда Орловской губернии, Российская империя (сейчас - д. Ручей Дубровского района Брянской обл., Россия)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Васин Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Васин Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васин Семён Павлович
Отец ребёнка: Васин Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васин Яков Павлович
Отец ребёнка: Васин Павел
Смерть
Неизвестно