Васина (Сорокина) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васина (Сорокина) Ольга Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Васин (vasin) Алексей (Aleksey Pavlovich)

Отец ребёнка: Васин Павел

д. Буда Салынской волости Брянского уезда Орловской губернии, Российская империя (сейчас - д. Буда Дубровского района Брянской обл., Россия)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васин Василий Павлович

Отец ребёнка: Васин Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васин Александр Павлович

Отец ребёнка: Васин Павел

д. Зеликины Хутора Салынской волости Брянского уезда Орловской губернии, Российская империя (сейчас - д. Ручей Дубровского района Брянской обл., Россия)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васин Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: Васин Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васин Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васин Семён Павлович

Отец ребёнка: Васин Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васин Яков Павлович

Отец ребёнка: Васин Павел

Смерть
Неизвестно
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