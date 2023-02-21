Васин Александр Павлович
Место рожденияд. Зеликины Хутора Салынской волости Брянского уезда Орловской губернии, Российская империя (сейчас - д. Ручей Дубровского района Брянской обл., Россия)
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Васин Павел
Мать: Васина Ольга Ивановна
д. Зеликины Хутора Салынской волости Брянского уезда Орловской губернии, Российская империя (сейчас - д. Ручей Дубровского района Брянской обл., Россия)
Смерть
Неизвестно
г.Николаев, Украина
Похороны
Неизвестно
г. Николаев, Украина