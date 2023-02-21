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Васин Александр Павлович

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Место рождения

д. Зеликины Хутора Салынской волости Брянского уезда Орловской губернии, Российская империя (сейчас - д. Ручей Дубровского района Брянской обл., Россия)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Васин Павел

Мать: Васина Ольга Ивановна

д. Зеликины Хутора Салынской волости Брянского уезда Орловской губернии, Российская империя (сейчас - д. Ручей Дубровского района Брянской обл., Россия)
Смерть
Неизвестно
г.Николаев, Украина
Похороны
Неизвестно
г. Николаев, Украина
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