Васин Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Васин Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Сын: Васин (vasin) Алексей (Aleksey Pavlovich)
Мать ребёнка: Васина Ольга Ивановна
д. Буда Салынской волости Брянского уезда Орловской губернии, Российская империя (сейчас - д. Буда Дубровского района Брянской обл., Россия)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Васина Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Васина Ольга Ивановна
д. Зеликины Хутора Салынской волости Брянского уезда Орловской губернии, Российская империя (сейчас - д. Ручей Дубровского района Брянской обл., Россия)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васин Яков Павлович
Мать ребёнка: Васина Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васин Семён Павлович
Мать ребёнка: Васина Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Васина Ольга Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васина Ольга Ивановна
Смерть
Неизвестно