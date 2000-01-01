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Васин Павел

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Васин Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Васин (vasin) Алексей (Aleksey Pavlovich)

Мать ребёнка: Васина Ольга Ивановна

д. Буда Салынской волости Брянского уезда Орловской губернии, Российская империя (сейчас - д. Буда Дубровского района Брянской обл., Россия)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васин Дмитрий Павлович

Мать ребёнка: Васина Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васин Александр Павлович

Мать ребёнка: Васина Ольга Ивановна

д. Зеликины Хутора Салынской волости Брянского уезда Орловской губернии, Российская империя (сейчас - д. Ручей Дубровского района Брянской обл., Россия)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васин Яков Павлович

Мать ребёнка: Васина Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васин Семён Павлович

Мать ребёнка: Васина Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васин Василий Павлович

Мать ребёнка: Васина Ольга Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васина Ольга Ивановна

Смерть
Неизвестно
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