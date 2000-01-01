Васин (Vasin) Алексей (Aleksey Pavlovich) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васин (Vasin) Алексей (Aleksey Pavlovich)

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Место рождения

д. Буда Салынской волости Брянского уезда Орловской губернии, Российская империя (сейчас - д. Буда Дубровского района Брянской обл., Россия)

Дата рождения

1918

Дата смерти

Около ?.11.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Васин Павел

Мать: Васина Ольга Ивановна

д. Буда Салынской волости Брянского уезда Орловской губернии, Российская империя (сейчас - д. Буда Дубровского района Брянской обл., Россия)
Смерть
Около ?.11.1943
Причина смерти: На войне пропал без вести
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