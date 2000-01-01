Васин (Vasin) Алексей (Aleksey Pavlovich)
Место рожденияд. Буда Салынской волости Брянского уезда Орловской губернии, Российская империя (сейчас - д. Буда Дубровского района Брянской обл., Россия)
Дата рождения1918
Дата смертиОколо ?.11.1943
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Васин Павел
Мать: Васина Ольга Ивановна
д. Буда Салынской волости Брянского уезда Орловской губернии, Российская империя (сейчас - д. Буда Дубровского района Брянской обл., Россия)
Смерть
Около ?.11.1943
Причина смерти: На войне пропал без вести