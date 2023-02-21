Васина Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасина Мария

Васина Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1888 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Дети

1934 г.р.
1953 г.р.
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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мармазов Трофим Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1934

Дочь: Бережкова Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Васин Яков Павлович

хутор Зеленый, Дубровский район, Брянская область
Рождение ребёнка
1953

Дочь: людмила

Отец ребёнка: Васин Яков Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васин Яков Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васин Яков Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васин Яков Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васин Яков Павлович

Смерть
Неизвестно
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