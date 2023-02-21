Васина Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мармазов Трофим Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1934
Дочь: Бережкова Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Васин Яков Павлович
хутор Зеленый, Дубровский район, Брянская область
Рождение ребёнка
1953
Дочь: людмила
Отец ребёнка: Васин Яков Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Васин Яков Павлович
Смерть
Неизвестно