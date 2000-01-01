Мармазов Трофим Иванович
Место рожденияд. Мармазовка Акулицкой волости Брянского уезда Орловской губернии, Российская империя
Дата рожденияОколо 1888
Дата смерти23.08.1915
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Мармазовка Акулицкой волости Брянского уезда Орловской губернии, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васина Мария
Мать ребёнка: не указана
Смерть
23.08.1915
д. Рудки, Польша (сейчас - г. Рудки Львовской обл., Украина)
Причина смерти: На войне