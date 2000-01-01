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Мармазов Трофим Иванович

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Место рождения

д. Мармазовка Акулицкой волости Брянского уезда Орловской губернии, Российская империя

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

23.08.1915

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Мармазовка Акулицкой волости Брянского уезда Орловской губернии, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васина Мария

Мать ребёнка: не указана

Смерть
23.08.1915
д. Рудки, Польша (сейчас - г. Рудки Львовской обл., Украина)
Причина смерти: На войне
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