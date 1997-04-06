Бережкова (Васина) Татьяна Яковлевна
Место рожденияхутор Зеленый, Дубровский район, Брянская область
Дата рождения01.02.1934
Дата смерти06.04.1997
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1934
Отец: Васин Яков Павлович
Мать: Васина Мария
хутор Зеленый, Дубровский район, Брянская область
Бракосочетание
04.12.1951
Исполком Муравьевского сельсовета, депутатов трудящихся Корсаковского района Сахалинской области
Рождение ребёнка
31.12.1951
Дочь: Гарапинчук Нина Борисовна
Отец ребёнка: Бережков Борис Лукашевич
Рождение ребёнка
10.02.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бережков Борис Лукашевич
Рождение ребёнка
02.12.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бережков Борис Лукашевич
Смерть
06.04.1997
Корсаков, остров Сахалин, Россия
Похороны
Неизвестно
г. Корсаков Сахалинской обл., Россия