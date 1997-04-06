Бережкова (Васина) Татьяна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бережкова (Васина) Татьяна Яковлевна

Место рождения

хутор Зеленый, Дубровский район, Брянская область

Дата рождения

01.02.1934

Дата смерти

06.04.1997

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1932 г.р.

Дети

1951 г.р.
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АБ
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Место
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Рождение
01.02.1934

Отец: Васин Яков Павлович

Мать: Васина Мария

хутор Зеленый, Дубровский район, Брянская область
Бракосочетание
04.12.1951

Муж: Бережков Борис Лукашевич

Исполком Муравьевского сельсовета, депутатов трудящихся Корсаковского района Сахалинской области
Рождение ребёнка
31.12.1951

Дочь: Гарапинчук Нина Борисовна

Отец ребёнка: Бережков Борис Лукашевич

Рождение ребёнка
10.02.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бережков Борис Лукашевич

Рождение ребёнка
02.12.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бережков Борис Лукашевич

Смерть
06.04.1997
Корсаков, остров Сахалин, Россия
Похороны
Неизвестно
г. Корсаков Сахалинской обл., Россия