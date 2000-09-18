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Бережков Борис Лукашевич

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Место рождения

село Малые Козловичи, Жлобинский район, Гомельская область, Беларусь

Дата рождения

18.05.1932

Дата смерти

18.09.2000

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1909 г.р.

Жена

1934 г.р.

Дети

1951 г.р.
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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1932

Отец: Бережков Лукаш Максимович

Мать: Бережкова Прасковья Михайловна

село Малые Козловичи, Жлобинский район, Гомельская область, Беларусь
Бракосочетание
04.12.1951

Жена: Бережкова Татьяна Яковлевна

Исполком Муравьевского сельсовета, депутатов трудящихся Корсаковского района Сахалинской области
Рождение ребёнка
31.12.1951

Дочь: Гарапинчук Нина Борисовна

Мать ребёнка: Бережкова Татьяна Яковлевна

Рождение ребёнка
10.02.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бережкова Татьяна Яковлевна

Рождение ребёнка
02.12.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бережкова Татьяна Яковлевна

Смерть
18.09.2000
Россия, Сахалинская область, Корсаковский район, город Корсаков
Похороны
Неизвестно
Россия, Сахалинская область, Корсаковский район, город Корсаков
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