Бережков Борис Лукашевич
Место рождениясело Малые Козловичи, Жлобинский район, Гомельская область, Беларусь
Дата рождения18.05.1932
Дата смерти18.09.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1932
село Малые Козловичи, Жлобинский район, Гомельская область, Беларусь
Бракосочетание
04.12.1951
Исполком Муравьевского сельсовета, депутатов трудящихся Корсаковского района Сахалинской области
Рождение ребёнка
31.12.1951
Дочь: Гарапинчук Нина Борисовна
Мать ребёнка: Бережкова Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
10.02.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бережкова Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
02.12.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бережкова Татьяна Яковлевна
Смерть
18.09.2000
Россия, Сахалинская область, Корсаковский район, город Корсаков
Похороны
Неизвестно
Россия, Сахалинская область, Корсаковский район, город Корсаков