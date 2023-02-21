Бережкова Прасковья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.05.1932
Отец ребёнка: Бережков Лукаш Максимович
село Малые Козловичи, Жлобинский район, Гомельская область, Беларусь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно