Бережкова Прасковья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бережкова Прасковья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

1932 г.р.
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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.05.1932

Сын: Бережков Борис Лукашевич

Отец ребёнка: Бережков Лукаш Максимович

село Малые Козловичи, Жлобинский район, Гомельская область, Беларусь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бережков Лукаш Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бережков Лукаш Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бережков Лукаш Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бережков Лукаш Максимович

Смерть
Неизвестно
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