Бережков Лукаш Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бережков Лукаш Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1909 г.р.

Дети

1932 г.р.
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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Бережков Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.05.1932

Сын: Бережков Борис Лукашевич

Мать ребёнка: Бережкова Прасковья Михайловна

село Малые Козловичи, Жлобинский район, Гомельская область, Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бережкова Прасковья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бережкова Прасковья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бережкова Прасковья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бережкова Прасковья Михайловна

Смерть
Неизвестно
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