Бережков Лукаш Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Бережков Максим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.05.1932
Мать ребёнка: Бережкова Прасковья Михайловна
село Малые Козловичи, Жлобинский район, Гомельская область, Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно