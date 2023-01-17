Евдокия
Место рождения
Дата рождения14.02.1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1843
Отец: не указан
Мать: Марья Михайлова
Бракосочетание
13.11.1861
Муж: Козлов Василий
Рождение ребёнка
18.11.1862
Рождение ребёнка
29.09.1863
Рождение ребёнка
20.11.1865
Рождение ребёнка
26.06.1867
Рождение ребёнка
05.11.1868
Рождение ребёнка
11.12.1871
Дочь: Сгибнева Ульяна Васильевна
Отец ребёнка: Козлов Василий
Рождение ребёнка
18.01.1875
Сын: Козлов Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Козлов Василий
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.12.1879
Рождение ребёнка
25.05.1882
Сын: Козлов Исаакий Васильевич
Отец ребёнка: Козлов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козлов Василий
Смерть
Неизвестно