Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

14.02.1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1843

Отец: не указан

Мать: Марья Михайлова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
13.11.1861

Муж: Козлов Василий

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.11.1862

Отец ребёнка: Козлов Василий

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.09.1863

Отец ребёнка: Козлов Василий

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.11.1865

Отец ребёнка: Козлов Василий

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.06.1867

Отец ребёнка: Козлов Василий

Рождение ребёнка
05.11.1868

Отец ребёнка: Козлов Василий

Рождение ребёнка
11.12.1871

Дочь: Сгибнева Ульяна Васильевна

Отец ребёнка: Козлов Василий

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.01.1875

Сын: Козлов Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Козлов Василий

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.12.1879

Отец ребёнка: Козлов Василий

Рождение ребёнка
25.05.1882

Сын: Козлов Исаакий Васильевич

Отец ребёнка: Козлов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Василий

Смерть
Неизвестно
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