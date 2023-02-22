Панкратова Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1900
Сын: Панкратов Иван Михайлович
Отец ребёнка: Панкратов (лоскутов) Михаил Никитович
Рождение ребёнка
03.09.1901
Сын: Панкратов Евфимий Михайлович
Отец ребёнка: Панкратов (лоскутов) Михаил Никитович
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Астафьева Мария Михайловна
Отец ребёнка: Панкратов (лоскутов) Михаил Никитович
Рождение ребёнка
18.04.1905
Дочь: Александра Михайловна
Отец ребёнка: Панкратов (лоскутов) Михаил Никитович
Рождение ребёнка
01.06.1907
Сын: Панкратов Константин Михайлович
Отец ребёнка: Панкратов (лоскутов) Михаил Никитович
Рождение ребёнка
20.06.1909
Сын: Панкратов (лоскутов) Василий Михайлович
Отец ребёнка: Панкратов (лоскутов) Михаил Никитович
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.07.1913
Сын: Панкратов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Панкратов (лоскутов) Михаил Никитович
Рождение ребёнка
22.03.1915
Сын: Панкратов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Панкратов (лоскутов) Михаил Никитович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно