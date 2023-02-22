Панкратова Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанкратова Анна Васильевна

Панкратова Анна Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1900

Сын: Панкратов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Панкратов (лоскутов) Михаил Никитович

Рождение ребёнка
03.09.1901

Сын: Панкратов Евфимий Михайлович

Отец ребёнка: Панкратов (лоскутов) Михаил Никитович

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Астафьева Мария Михайловна

Отец ребёнка: Панкратов (лоскутов) Михаил Никитович

Рождение ребёнка
18.04.1905

Дочь: Александра Михайловна

Отец ребёнка: Панкратов (лоскутов) Михаил Никитович

Рождение ребёнка
01.06.1907

Сын: Панкратов Константин Михайлович

Отец ребёнка: Панкратов (лоскутов) Михаил Никитович

Рождение ребёнка
20.06.1909

Сын: Панкратов (лоскутов) Василий Михайлович

Отец ребёнка: Панкратов (лоскутов) Михаил Никитович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.07.1913

Сын: Панкратов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Панкратов (лоскутов) Михаил Никитович

Рождение ребёнка
22.03.1915

Сын: Панкратов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Панкратов (лоскутов) Михаил Никитович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панкратов (лоскутов) Михаил Никитович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close