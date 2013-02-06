Астафьева (Панкратова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астафьева (Панкратова) Мария Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Панкратов (лоскутов) Михаил Никитович

Мать: Панкратова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
18.08.1926

Дочь: Лопаткина Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Астафьев Иван

Рождение ребёнка
20.04.1928

Дочь: Теплова Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Астафьев Иван

Рождение ребёнка
20.02.1938

Дочь: Телелюева Ангелина Николаевна

Отец ребёнка: Астафьев Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астафьев Иван

Смерть
Неизвестно
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