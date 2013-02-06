Астафьева (Панкратова) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Рождение ребёнка
18.08.1926
Дочь: Лопаткина Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Астафьев Иван
Рождение ребёнка
20.04.1928
Дочь: Теплова Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Астафьев Иван
Рождение ребёнка
20.02.1938
Дочь: Телелюева Ангелина Николаевна
Отец ребёнка: Астафьев Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Астафьев Иван
Смерть
Неизвестно