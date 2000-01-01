Панкратов Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панкратов Иван Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1876 г.р.

Мать

1879 г.р.

Жена

1899 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1900

Отец: Панкратов (лоскутов) Михаил Никитович

Мать: Панкратова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панкратова Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
20.03.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панкратова Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панкратова Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
30.07.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панкратова Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
15.02.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панкратова Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
22.12.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панкратова Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панкратова Екатерина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панкратова Екатерина Васильевна

Смерть
Неизвестно
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