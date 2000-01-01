Панкратов Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1900
Рождение ребёнка
1921
Рождение ребёнка
20.03.1923
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
30.07.1928
Рождение ребёнка
15.02.1930
Рождение ребёнка
22.12.1933
Рождение ребёнка
1936
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно