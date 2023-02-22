Панкратова Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панкратова Екатерина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

13.09.1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панкратов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
20.03.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панкратов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панкратов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
30.07.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панкратов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
15.02.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панкратов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
22.12.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панкратов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панкратов Иван Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панкратов Иван Михайлович

Смерть
13.09.1975
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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