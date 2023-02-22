Панкратова Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти13.09.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Рождение ребёнка
20.03.1923
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
30.07.1928
Рождение ребёнка
15.02.1930
Рождение ребёнка
22.12.1933
Рождение ребёнка
1936
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.09.1975
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область