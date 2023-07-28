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Козлов Григорий Васильевич

Место рождения

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

18.01.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1875

Отец: Козлов Василий Ефимович

Мать: Козлова Евдокия (по крестному отцу)

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.07.1902

Дочь: Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Козлова Пелагея Прохоровна

Рождение ребёнка
15.06.1904

Сын: Козлов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Козлова Пелагея Прохоровна

Рождение ребёнка
18.04.1907

Дочь: Ирина Григорьевна

Мать ребёнка: Козлова Пелагея Прохоровна

Рождение ребёнка
18.02.1909

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Козлова Пелагея Прохоровна

Рождение ребёнка
27.11.1910

Дочь: Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Козлова Пелагея Прохоровна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Козлова Пелагея Прохоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Пелагея Прохоровна

Смерть
Неизвестно