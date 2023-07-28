Козлов Григорий Васильевич
Место рождения
Дата рождения18.01.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1875
Рождение ребёнка
20.07.1902
Дочь: Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Козлова Пелагея Прохоровна
Рождение ребёнка
15.06.1904
Мать ребёнка: Козлова Пелагея Прохоровна
Рождение ребёнка
18.04.1907
Дочь: Ирина Григорьевна
Мать ребёнка: Козлова Пелагея Прохоровна
Рождение ребёнка
18.02.1909
Дочь: Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Козлова Пелагея Прохоровна
Рождение ребёнка
27.11.1910
Дочь: Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Козлова Пелагея Прохоровна
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Козлова Пелагея Прохоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно