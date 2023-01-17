Козлова Пелагея Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Пелагея Прохоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.07.1902

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Козлов Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
15.06.1904

Сын: Козлов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Козлов Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
18.04.1907

Дочь: Ирина Григорьевна

Отец ребёнка: Козлов Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
18.02.1909

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Козлов Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
27.11.1910

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Козлов Григорий Васильевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Козлов Григорий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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