Козлова Пелагея Прохоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.07.1902
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Козлов Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
15.06.1904
Отец ребёнка: Козлов Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
18.04.1907
Дочь: Ирина Григорьевна
Отец ребёнка: Козлов Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
18.02.1909
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Козлов Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
27.11.1910
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Козлов Григорий Васильевич
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Козлов Григорий Васильевич
Смерть
Неизвестно