Сгибнева (Козлова) Ульяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСгибнева (Козлова) Ульяна Васильевна

Сгибнева (Козлова) Ульяна Васильевна

avatar

Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

11.12.1871

Дата смерти

Около 1947

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1871

Отец: Козлов Василий

Мать: Евдокия

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
09.11.1890

Муж: Сгибнев Дмитрий Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.11.1891

Сын: Сгибнев Никола Дмитриевич

Отец ребёнка: Сгибнев Дмитрий Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Сгибнев Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Сгибнев Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
12.04.1894

Сын: Сгибнев Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Сгибнев Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1894

Сын: Сгибнев Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Сгибнев Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
24.10.1898

Отец ребёнка: Сгибнев Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
08.10.1900

Сын: Сгибнев Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Сгибнев Дмитрий Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.04.1903

Дочь: Агафья Дмитриевна

Отец ребёнка: Сгибнев Дмитрий Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.05.1905

Дочь: Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Сгибнев Дмитрий Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.03.1908

Сын: Сгибнев Степан Дмитриевич

Отец ребёнка: Сгибнев Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
25.10.1909

Дочь: Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Сгибнев Дмитрий Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.04.1913

Дочь: Ирина Дмитриевна

Отец ребёнка: Сгибнев Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
23.05.1916

Дочь: Клавдия Дмитриевна

Отец ребёнка: Сгибнев Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Сгибнев Дмитрий Иванович

Смерть
Около 1947
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close