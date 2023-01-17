Сгибнева (Козлова) Ульяна Васильевна
Место рождения
Дата рождения11.12.1871
Дата смертиОколо 1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1871
Отец: Козлов Василий
Мать: Евдокия
Бракосочетание
09.11.1890
Рождение ребёнка
17.11.1891
Сын: Сгибнев Никола Дмитриевич
Отец ребёнка: Сгибнев Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1892
Сын: Сгибнев Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Сгибнев Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
12.04.1894
Рождение ребёнка
1894
Рождение ребёнка
24.10.1898
Отец ребёнка: Сгибнев Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
08.10.1900
Рождение ребёнка
03.04.1903
Дочь: Агафья Дмитриевна
Отец ребёнка: Сгибнев Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
17.05.1905
Дочь: Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Сгибнев Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
22.03.1908
Сын: Сгибнев Степан Дмитриевич
Отец ребёнка: Сгибнев Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
25.10.1909
Дочь: Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Сгибнев Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
07.04.1913
Дочь: Ирина Дмитриевна
Отец ребёнка: Сгибнев Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
23.05.1916
Дочь: Клавдия Дмитриевна
Отец ребёнка: Сгибнев Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Сгибнев Дмитрий Иванович
Смерть
Около 1947