Ерославцев Филипп Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1759
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
Отец: Ерославцев Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Ерославцев Иван Филиппович
Мать ребёнка: Ерославцева Татьяна Степановна
Рождение ребёнка
Около 1784
Сын: Ерославцев Алексей Филиппович
Мать ребёнка: Ерославцева Татьяна Степановна
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Ерославцев Афанасий Филиппович
Мать ребёнка: Ерославцева Татьяна Степановна
Рождение ребёнка
Около 1799
Дочь: Евдокия Филипповна
Мать ребёнка: Ерославцева Татьяна Степановна
Место жительства
1800
ГАТО, ф-263 оп. 1 д. 59 Исповедная роспись Николаевской церкви села Кривощековского 1800 год
Место жительства
1805
ГАТО, ф-263 оп. 1 д. 68 Исповедная роспись Николаевской церкви села Кривощековского 1805 год
Бракосочетание
Неизвестно
В 1800 г жила в с.Репьево. ГАТО, ф-263 оп. 1 д. 59 Исповедная роспись Николаевской церкви села Кривощековского 1800 год ГАТО, ф-263 оп. 1 д. 68 Исповедная роспись Николаевской церкви села Кривощеко... Показать все
Смерть
Неизвестно