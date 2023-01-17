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Ерославцев Филипп Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: Ерославцев Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Ерославцев Иван Филиппович

Мать ребёнка: Ерославцева Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Ерославцев Алексей Филиппович

Мать ребёнка: Ерославцева Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Ерославцев Афанасий Филиппович

Мать ребёнка: Ерославцева Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: Евдокия Филипповна

Мать ребёнка: Ерославцева Татьяна Степановна

Место жительства
1800
Репьево, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
ГАТО, ф-263 оп. 1 д. 59 Исповедная роспись Николаевской церкви села Кривощековского 1800 год
Место жительства
1805
Репьево, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
ГАТО, ф-263 оп. 1 д. 68 Исповедная роспись Николаевской церкви села Кривощековского 1805 год
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерославцева Татьяна Степановна

В 1800 г жила в с.Репьево. ГАТО, ф-263 оп. 1 д. 59 Исповедная роспись Николаевской церкви села Кривощековского 1800 год ГАТО, ф-263 оп. 1 д. 68 Исповедная роспись Николаевской церкви села Кривощеко... Показать все
Смерть
Неизвестно
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