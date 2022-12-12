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Ерославцев Алексей Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1759 г.р.

Мать

Около 1769 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: Ерославцев Филипп Алексеевич

Мать: Ерославцева Татьяна Степановна

Место жительства
1800
Репьево, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
ГАТО, ф-263 оп. 1 д. 59 Исповедная роспись Николаевской церкви села Кривощековского 1800 год
Место жительства
1805
Репьево, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
ГАТО, ф-263 оп. 1 д. 68 Исповедная роспись Николаевской церкви села Кривощековского 1805 год
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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