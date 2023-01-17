Ерославцев Иван Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Место жительства
1800
ГАТО, ф-263 оп. 1 д. 59 Исповедная роспись Николаевской церкви села Кривощековского 1800 год
Место жительства
1805
ГАТО, ф-263 оп. 1 д. 68 Исповедная роспись Николаевской церкви села Кривощековского 1805 год
Смерть
Неизвестно