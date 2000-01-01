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Ерославцева Татьяна Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Ерославцев Иван Филиппович

Отец ребёнка: Ерославцев Филипп Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Ерославцев Алексей Филиппович

Отец ребёнка: Ерославцев Филипп Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Ерославцев Афанасий Филиппович

Отец ребёнка: Ерославцев Филипп Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: Евдокия Филипповна

Отец ребёнка: Ерославцев Филипп Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерославцев Филипп Алексеевич

В 1800 г жила в с.Репьево. ГАТО, ф-263 оп. 1 д. 59 Исповедная роспись Николаевской церкви села Кривощековского 1800 год ГАТО, ф-263 оп. 1 д. 68 Исповедная роспись Николаевской церкви села Кривощеко... Показать все
Смерть
Неизвестно
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