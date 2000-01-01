Ерославцева Татьяна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Ерославцев Иван Филиппович
Отец ребёнка: Ерославцев Филипп Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1784
Сын: Ерославцев Алексей Филиппович
Отец ребёнка: Ерославцев Филипп Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Ерославцев Афанасий Филиппович
Отец ребёнка: Ерославцев Филипп Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1799
Дочь: Евдокия Филипповна
Отец ребёнка: Ерославцев Филипп Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
В 1800 г жила в с.Репьево. ГАТО, ф-263 оп. 1 д. 59 Исповедная роспись Николаевской церкви села Кривощековского 1800 год ГАТО, ф-263 оп. 1 д. 68 Исповедная роспись Николаевской церкви села Кривощеко... Показать все
Смерть
Неизвестно