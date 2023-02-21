Ерославцев Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерославцев Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Ерославцев Филипп Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Ярославцев Егор Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Около 1800
Репьево, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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