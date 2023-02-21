Ерославцев Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1759
Сын: Ерославцев Филипп Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Ярославцев Егор Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Около 1800
Репьево, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно