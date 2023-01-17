Ярославцев Егор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1761
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761
Отец: Ерославцев Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1790
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Ярославцева Анна Егоровна
Мать ребёнка: Ярославцева Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Ярославцев Савелий Егорович
Мать ребёнка: Ярославцева Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
1794
Сын: Ярославцов Савелий Егоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Агафья Егорова
Мать ребёнка: Ярославцева Евдокия Ильинична
Место жительства
1800
ГАТО, ф-263 оп. 1 д. 59 Исповедная роспись Николаевской церкви села Кривощековского 1800 год
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Ярославцев Степан Егорович
Мать ребёнка: Ярославцева Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Ярославцев Дмитрий Егорович
Мать ребёнка: Ярославцева Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
1805
Сын: Ярославцов Дмитрей Егоров
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1805
ГАТО, ф-263 оп. 1 д. 68 Исповедная роспись Николаевской церкви села Кривощековского 1805 год
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1807
Сын: Ярославцов Варфоломей Егоров
Мать ребёнка: Ярославцева Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Дарья Егоровна
Мать ребёнка: Ярославцева Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Стефанида Егорова
Мать ребёнка: Ярославцева Евдокия Ильинична
Смерть
Неизвестно