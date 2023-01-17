Ярославцев Егор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯрославцев Егор Алексеевич

Ярославцев Егор Алексеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: Ерославцев Алексей

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1790

Жена: Ярославцева Евдокия Ильинична

Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Ярославцева Анна Егоровна

Мать ребёнка: Ярославцева Евдокия Ильинична

Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Ярославцев Савелий Егорович

Мать ребёнка: Ярославцева Евдокия Ильинична

Рождение ребёнка
1794

Сын: Ярославцов Савелий Егоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Агафья Егорова

Мать ребёнка: Ярославцева Евдокия Ильинична

Место жительства
1800
Репьево, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
ГАТО, ф-263 оп. 1 д. 59 Исповедная роспись Николаевской церкви села Кривощековского 1800 год
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Ярославцев Степан Егорович

Мать ребёнка: Ярославцева Евдокия Ильинична

Репьево, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Ярославцев Дмитрий Егорович

Мать ребёнка: Ярославцева Евдокия Ильинична

Репьево, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Ярославцов Дмитрей Егоров

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
1805
Репьево, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
ГАТО, ф-263 оп. 1 д. 68 Исповедная роспись Николаевской церкви села Кривощековского 1805 год
Рождение ребёнка
1805

Сын: Ярославцов Степан Егоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Ярославцов Варфоломей Егоров

Мать ребёнка: Ярославцева Евдокия Ильинична

Репьево, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Дарья Егоровна

Мать ребёнка: Ярославцева Евдокия Ильинична

Репьево, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Стефанида Егорова

Мать ребёнка: Ярославцева Евдокия Ильинична

Репьево, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close