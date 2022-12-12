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Ярославцов Варфоломей Егоров

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Место рождения

Репьево, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Ярославцев Егор Алексеевич

Мать: Ярославцева Евдокия Ильинична

Репьево, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
1824
Репьево, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Ярославцев Иван Большой Варфоломеевич

Мать ребёнка: не указана

Репьево, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Ярославцев Иван малой Варфоломеевич

Мать ребёнка: не указана

Репьево, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
После 1850

Сын: Ярославцев Николай Варфоломеевич

Мать ребёнка: не указана

Репьево, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 29.12.1917

Сын: Ярославцев Яков Варфоломеевич

Мать ребёнка: не указана

Репьево, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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