Ярославцов Варфоломей Егоров
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Место жительства
1824
Рождение ребёнка
1830
Сын: Ярославцев Иван Большой Варфоломеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Ярославцев Иван малой Варфоломеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
После 1850
Сын: Ярославцев Николай Варфоломеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 29.12.1917
Сын: Ярославцев Яков Варфоломеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно