Ярославцев Иван малой Варфоломеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиОколо 1932
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: Ярославцов Варфоломей Егоров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1883
Дочь: Лапина Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Ярославцева Наталья Никоновна
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Колесникова Аксинья Ивановна
Мать ребёнка: Ярославцева Наталья Никоновна
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Ярославцев Василий Иванович
Мать ребёнка: Ярославцева Наталья Никоновна
Рождение ребёнка
Около 1892
Сын: Ярославцев Сильвестр Иванович
Мать ребёнка: Ярославцева Наталья Никоновна
Рождение ребёнка
Около 1899
Сын: Ярославцев Артемий Иванович
Мать ребёнка: Ярославцева Наталья Никоновна
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: Ильиных Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Ярославцева Наталья Никоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1932