Ярославцев Иван малой Варфоломеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯрославцев Иван малой Варфоломеевич

Ярославцев Иван малой Варфоломеевич

avatar

Место рождения

Репьево, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Около 1932

Пол

Мужской

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Ярославцов Варфоломей Егоров

Мать: не указана

Репьево, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1883

Дочь: Лапина Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Ярославцева Наталья Никоновна

Репьево, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Колесникова Аксинья Ивановна

Мать ребёнка: Ярославцева Наталья Никоновна

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Ярославцев Василий Иванович

Мать ребёнка: Ярославцева Наталья Никоновна

Репьево, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Ярославцев Сильвестр Иванович

Мать ребёнка: Ярославцева Наталья Никоновна

Репьево, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Ярославцев Артемий Иванович

Мать ребёнка: Ярославцева Наталья Никоновна

Репьево, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: Ильиных Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Ярославцева Наталья Никоновна

Репьево, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ярославцева Наталья Никоновна

Смерть
Около 1932
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close